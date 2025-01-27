Требуется разработать игру с нуля, основываясь на предоставленном дизайне и дополнительных файлах. Имеется текущая версия и исходный код, однако необходимо создать новое решение. Более детальная информация будет предоставлена при обсуждении.
JAVA Minecraft
Есть кастомный мод, который напрямую взаимодействует с модом pixelmon. Этот мод создаёт свой предмет, у него есть базовая текстура но у неё должно быть свойство меняться. Все остальные текстуры должны подгружаться по определённому пути ресурсов мода пиксельмон.
Исходники сброшу, покажу как работает на других проектах. Работа через программу MC Creator.
Ваша задача будет реализовать подгрузку текстур по определённым условиям.
Например: Мод пиксельмон имеет такую директорию к файлам
pokemon/001_bulbasaur/all/base/none/sprite
pokemon - папка в которой находяться все покемоны
Где 001 - ид покемона в 3х значном числа
bulbasaur - имя покемона
base - форма покемона (в данном примере базовая)
none - расскраска покемона (в данном случае none - обычная расскраска)
sptire - sprite.png - название иконки. У всех покемонов иконка называется одинаково
Это делается для того что бы в инвентаре у каждого покемона была своя иконка в зависимости от его формы/раскраски. Эти данные нужно будет получать из НБТ.
Если реализуете метод использования иконок более простым способом - я не против)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Создание читов для игры ignasop с функционалом мега залета 2-3 головы, имбовым прицелом, FPS 60-90, буллет треком и магнитом на голову. Разработка должна обеспечивать работу без бана и включать магические пули.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработать многопользовательскую песочницу IDEN на UNITY 2022 LTS. Игра должна позволять создание и размещение собственного сервера с функциями скриптинга. Возможные режимы игры включают Roleplay, Cops and Robbers и Freeroam.Закрыт2 месяца назад
- $50
Требуется опытный разработчик игр на Unity с хорошими знаниями C# и опытом работы с Firebase. Основная задача — выявление и исправление ошибок, а также оптимизация игры для платформы Telegram, чтобы обеспечить плавный игровой процесс. Подходите, если у вас есть соответствующий опыт!Закрыт2 месяца назад
Требуется разработка мода для Minecraft, включающего экономическую систему с магазином, где предметы продаются за внутреннюю валюту. Необходимо создать две валюты: донатную и серверную, а также обеспечить связь с базами данных и интерфейс для обмена, покупки и продажи. Реализовать команды для управления валютой и возможность конвертации донатной валюты в игровую.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется профессионал для настройки игровых серверов КС2 и интеграции внутренней валюты для вознаграждения игроков. Необходима опытная помощь в создании эффективной системы вознаграждений и настройке серверов.Закрыт2 месяца назад
Ищется специалист для разработки инди-игры «Симулятор судьи». Необходима помощь в обучении и реализации идеи игры с возможностью онлайн и оффлайн форматов. Ожидается креативный подход и предложения по решению задач. Финансирование и выгрузка в Steam гарантированы.Закрыт2 месяца назад
Открыт набор Unity-разработчиков для работы над увлекательными мобильными играми. Ищем специалистов с опытом работы с C# и пониманием игрового движка. Возможность реализовать уникальные идеи в дружной команде, нацеленной на результат. Присоединяйтесь к нам для развития в мире геймдева!Разработка игр6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется гейм-дизайнер для работы над гибридно-казуальной/мидкорной айдл аркадой. Обязателен опыт в разработке игр жанра Idle Arcade, навыки в механиках, балансировке и монетизации. Уверенное владение Unity и знание UI/UX дизайна необходимы. Задачи: разработка игровых механик, настройка геймплея, менторинг команды, интеграция монетизации. Условия: конкурентная оплата, работа с крупными издателями, удаленный формат.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка мульти-ядерного ядра для Minecraft PE версии 1.20 и выше. Ядро должно поддерживать плагины и моды, а также обеспечивать возможность подключения игроков с Java-версии на Bedrock сервер.Закрыт2 месяца назад