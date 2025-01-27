Есть кастомный мод, который напрямую взаимодействует с модом pixelmon. Этот мод создаёт свой предмет, у него есть базовая текстура но у неё должно быть свойство меняться. Все остальные текстуры должны подгружаться по определённому пути ресурсов мода пиксельмон.

Исходники сброшу, покажу как работает на других проектах. Работа через программу MC Creator.

Ваша задача будет реализовать подгрузку текстур по определённым условиям.

Например: Мод пиксельмон имеет такую директорию к файлам

pokemon/001_bulbasaur/all/base/none/sprite



pokemon - папка в которой находяться все покемоны

Где 001 - ид покемона в 3х значном числа

bulbasaur - имя покемона

base - форма покемона (в данном примере базовая)

none - расскраска покемона (в данном случае none - обычная расскраска)

sptire - sprite.png - название иконки. У всех покемонов иконка называется одинаково



Это делается для того что бы в инвентаре у каждого покемона была своя иконка в зависимости от его формы/раскраски. Эти данные нужно будет получать из НБТ.



Если реализуете метод использования иконок более простым способом - я не против)