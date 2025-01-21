Unity-разработчик для мобильных игр

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Закрыт6 заявок207 просмотров

Ищем Unity-разработчиков для работы над увлекательными мобильными играми. У нас уже есть готовые идеи и концепции, которые ждут, чтобы их воплотили в жизнь. Мы предлагаем возможность работать над проектами с уникальным игровым опытом, простор для реализации твоих технических и творческих идей, а также дружную и креативную команду, нацеленную на результат. Кого мы ищем: Unity-разработчиков с опытом работы с C# и пониманием игрового движка, тех, кто любит мобильные игры и понимает, как сделать их захватывающими, людей с желанием расти, учиться и совершенствоваться в геймдеве. Ты получишь уникальный опыт, станешь частью сильной команды и сможешь развиваться в разработке мобильных игр. Мы всегда открыты к свежим идеям и готовы их обсуждать!

C#UnityРазработка игрРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Никита
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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Борис
 
38 лет
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Был
5 дней назад
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Юрий
 
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11 минут назад
3 месяца назад
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14 минут назад
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