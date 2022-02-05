Game developer

КВАЛИФИКАЦИЯ

﻿Game developer

ОПЫТ РАБОТЫ

- август 2021 — январь 2022

C++ developer, BearGames

Должностные обязанности:

Разработка игр на C++17, на закрытом собственном движке компании «Playrix»

Для мобильных платформ: iOS, Android

- декабрь 2013 — июль 2021

CTO, BearGames

Должностные обязанности:

Подбор и подготовка штата сотрудников

Разработка архитектуры проектов, линейное программирование

Разработка игр

Для соц.сетей: Flash, ActionScript

Для мобильных платформ (iOS, Android): Unity3D/2D, C#, C++17

- сентябрь 2011 — декабрь 2013

Game developer (Senior), Crystal Clear Soft

Должностные обязанности:

Разработка игр

Для соц.сетей: Flash, ActionScript

Для мобильных платформ с мая 2013 (iOS, Android): Unity3D/2D, C#

- апрель 2007 – сентябрь 2011

Web-developer (Senior), WonderKiD Studio

Должностные обязанности:

Разработка сайтов и веб-порталов для американских и отечественных заказчиков на основе сторонних CMS, а также CMS разработанных веб-студией, сопровождение;

Проектирование БД, разработка серверной и клиентской части на РНР/SQL/HTML/JavaScript/ActionScript3.0 и т.д., c использованием систем оплат (SMS, PayPal и т.п.), SEO-оптимизация;

Подбор и подготовка штата сотрудников (поиск подходящих соискателей через интернет, проведение собеседований, тестирование, стажирование/обучение);

Распределение работ над проектами, контроль над разработкой, тестирование, подготовка отчетов.

- октябрь 2007 – апрель 2008

Фриланс

Должностные обязанности:

Командная разработка портала социальной сети (профили пользователей, поисковые системы, системы сообщений с возможностью пересылки файлов, загрузки/конвертирования и просмотра/прослушивания мультимедийных данных и т.п.)

Создание сети партнерских сайтов связанных с базовым MySQL и файловым сервером (через FTP-протокол)

Разработка административных модулей управления контентом социальной сети

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

C, C++17 (MFC – SDI/MDI-приложения, системное программирование), C# (.NET), ASP.NET, XHTML, CSS, JavaScript (AJAX, JQuery), PHP (Smarty, ZEND, CURL), SQL, ActionScript 3.0 (Flash, Flex, AIR)

СРЕДА РАЗРАБОТКИ

MS Visual Studio, Unity3D, растровые и векторные графические редакторы, 2D/3D редакторы (моделирование)

ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Заинтересован в углублении и получении новых знаний и навыков, организован, трудолюбив, умение работать в команде, без вредных привычек

CV-Resume