КВАЛИФИКАЦИЯ
Game developer
ОПЫТ РАБОТЫ
- август 2021 — январь 2022
C++ developer, BearGames
Должностные обязанности:
Разработка игр на C++17, на закрытом собственном движке компании «Playrix»
Для мобильных платформ: iOS, Android
- декабрь 2013 — июль 2021
CTO, BearGames
Должностные обязанности:
Подбор и подготовка штата сотрудников
Разработка архитектуры проектов, линейное программирование
Разработка игр
Для соц.сетей: Flash, ActionScript
Для мобильных платформ (iOS, Android): Unity3D/2D, C#, C++17
- сентябрь 2011 — декабрь 2013
Game developer (Senior), Crystal Clear Soft
Должностные обязанности:
Разработка игр
Для соц.сетей: Flash, ActionScript
Для мобильных платформ с мая 2013 (iOS, Android): Unity3D/2D, C#
- апрель 2007 – сентябрь 2011
Web-developer (Senior), WonderKiD Studio
Должностные обязанности:
Разработка сайтов и веб-порталов для американских и отечественных заказчиков на основе сторонних CMS, а также CMS разработанных веб-студией, сопровождение;
Проектирование БД, разработка серверной и клиентской части на РНР/SQL/HTML/JavaScript/ActionScript3.0 и т.д., c использованием систем оплат (SMS, PayPal и т.п.), SEO-оптимизация;
Подбор и подготовка штата сотрудников (поиск подходящих соискателей через интернет, проведение собеседований, тестирование, стажирование/обучение);
Распределение работ над проектами, контроль над разработкой, тестирование, подготовка отчетов.
- октябрь 2007 – апрель 2008
Фриланс
Должностные обязанности:
Командная разработка портала социальной сети (профили пользователей, поисковые системы, системы сообщений с возможностью пересылки файлов, загрузки/конвертирования и просмотра/прослушивания мультимедийных данных и т.п.)
Создание сети партнерских сайтов связанных с базовым MySQL и файловым сервером (через FTP-протокол)
Разработка административных модулей управления контентом социальной сети
ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
C, C++17 (MFC – SDI/MDI-приложения, системное программирование), C# (.NET), ASP.NET, XHTML, CSS, JavaScript (AJAX, JQuery), PHP (Smarty, ZEND, CURL), SQL, ActionScript 3.0 (Flash, Flex, AIR)
СРЕДА РАЗРАБОТКИ
MS Visual Studio, Unity3D, растровые и векторные графические редакторы, 2D/3D редакторы (моделирование)
ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Заинтересован в углублении и получении новых знаний и навыков, организован, трудолюбив, умение работать в команде, без вредных привычек
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