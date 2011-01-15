Разработка приложения для vkontakte

Требуется флешер для создания приложения vkontakte. Аналоги - игры "Мегаполис", "Лилипутия". Нужен человек с опытом подобной работы, реально представляющий себе, о чем идет речь. Пожалуйста, указывайте реальные сроки и стоимость работы.

p.s. Просьба не писать в личку и icq. Оставляйте заявки в проекте. Спасибо.