Разработка приложения для vkontakte

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Требуется флешер для создания приложения vkontakte. Аналоги - игры "Мегаполис", "Лилипутия". Нужен человек с опытом подобной работы, реально представляющий себе, о чем идет речь. Пожалуйста, указывайте реальные сроки и стоимость работы.

p.s. Просьба не писать в личку и icq. Оставляйте заявки в проекте. Спасибо.

14 лет назад
xWandereR
52 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад

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Нет заявок фрилансеров