Разработать приложения для ВКонтакте

Нужно сделать несколько игр для соц. сетей. Подобные игры есть уже в сетях.

Хостинг есть, оплата наличными, ТЗ сделаем.

Аналоги игр, которые необходимо сделать:

vkontakte.ru/app2115113_8... Игровой автомат, слот.

vkontakte.ru/app1979194_8... Тюряга

vkontakte.ru/app1713637_8... Лицемер, оценка фото, плюс внутренняя переписка, плюс система подарков, сюрпризов.

vkontakte.ru/app1914240_8... – Это магазин,

vkontakte.ru/app657695_88... футбольный тотализатор, букмекерская контора.

vkontakte.ru/app712132- звериная ферма.

От Вас:

-сумма разработки(дизайн, флеш, сервер, тестинг) по каждой из игр.

Желательно более менее точная сумма. Необходимо ТЗ?-я указал примеры игр, ничего лишнего не будет, а если будет, то доплатим.

- сроки.

-Портфель Ваших проектов.

ПС: мы на рынке уже более года, есть команда разработчиков, есть готовые проекты. Появились новые проекты, так что ищем дополнительных разработчиков.

Ищу не отдельных специалистов, а команду разработчиков.