Пошаговая игра для facebook.

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Закрыт5 заявок209 просмотров

Добрый день. Ищу команду для создании игрый в соц .

Игра пошаговая, проэкт должен стартовать в феврале. Бюджет 10 000 $

Графика в стиле аниме 3д рисованная.

Начинка разработанна( бумага) и есть все точные примеры, того, что надо.

Напишите на каких условиях готовы сотрудничать.

14 лет назад
zera17
Арт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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