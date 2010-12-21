Нужна многопользовательская карточная флэш-игра СЕКА для Мой Мир.Игра на виртуальные деньги .За столом от 2-х до 6-ти игроков (много столов) .Возможность проведения турниров .В общем должно получиться СЕКА РУМ Бюджет не окончательный, просьба указать ...
Разработка и совершенствование флеш игры
Разработка и совершенствование флеш игры.
Идет поиск программиста, который сможет написать "под ключ" приложение и в дальнейшем сможет его усовершенствовать по тех.заданию. Для начала игра не сложная, но будет усложнятся. Хотим определить бюджет.
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