Добрый день уважаемые пользователи. Изложу несколько требований к кандидатам на исполнение, после чего отмечу несколько тезисам по работе и оплате. От кандидатов требуется: 1. Знакомство с игрой Бойцовский клуб (combats.com) образца 2004-2009 ...
Простая flash-игра
Нужна короткая flash-игра. Графика может быть самой простой (главный отбор исполнителя – стоимость игры) .
Сюжет вкратце: человечек заходит в дом, берет бумажку, входит в лифт, жмет кнопку. Нажатие на две «неправильные» кнопки – один конец игры, нажатие на правильную – другой.
В общем, это скорее не игра, а анимация.
Оставившим заявки - вышлю подробный сценарий со схемами-подсказками.
Заявки фрилансеров
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