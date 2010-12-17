Простая flash-игра

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок217 просмотров

Нужна короткая flash-игра. Графика может быть самой простой (главный отбор исполнителя – стоимость игры) .

Сюжет вкратце: человечек заходит в дом, берет бумажку, входит в лифт, жмет кнопку. Нажатие на две «неправильные» кнопки – один конец игры, нажатие на правильную – другой.

В общем, это скорее не игра, а анимация.

Оставившим заявки - вышлю подробный сценарий со схемами-подсказками.

14 лет назад
NecroT
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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