Добрый день уважаемые пользователи. Изложу несколько требований к кандидатам на исполнение, после чего отмечу несколько тезисам по работе и оплате. От кандидатов требуется: 1. Знакомство с игрой Бойцовский клуб (combats.com) образца 2004-2009 ...
Iphone application
Добрый
Есть игра http://www.banque-france.fr/fr/instit/PJ-2010/tripartie.html
хотелось увидеть ее и на iphone. графика уже готова
напишите сюда или в приват цены / сроки
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