Игра под ключ.

Добрый день уважаемые пользователи. Изложу несколько требований к кандидатам на исполнение, после чего отмечу несколько тезисам по работе и оплате. От кандидатов требуется: 1. Знакомство с игрой Бойцовский клуб (combats.com) образца 2004-2009 ...