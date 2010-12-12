Игра под ключ.

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Закрыт3 заявки197 просмотров

Разработка комплекса ПО (клиент сервер и т.п.) для работы.

Пример игра www.worldoftanks.ru

14 лет назад
ahaty
Айдар 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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