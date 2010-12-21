Арканоид на Delphi 7

Нужно написать игру Арканоид. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Arkanoid)

Графику никакую добавлять не надо (использовать стандартные цвета.

В интернете не трудно найти не мало исходников программы. Можно даже взять готовый и немного изменить его (процентов на 30 хотя бы).

Я прикрепил эскиз сделаный мною в пэинте. На счет меню: во вкладке Уровень будут "1 уровень, 2 уровень, и 3 уровень" (под уровнями я подразумеваю карты. На каждой карте будут по разному расставлены бруски, которые нужно уничтожать). При нажатии на "Второй шар" нужно чтобы добавлялся в игру 2-й шар (т.е. игра с двумя шарами).

Нужны подробные комментарии в программном коде!

И еще желательно написать в комментариях какое нужно поменять значение чтобы увеличить\уменьшить скорость шарика.

Игру называть никак не надо. Просто "Game"

Срок 21.12.2010