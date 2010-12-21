Добрый день уважаемые пользователи. Изложу несколько требований к кандидатам на исполнение, после чего отмечу несколько тезисам по работе и оплате. От кандидатов требуется: 1. Знакомство с игрой Бойцовский клуб (combats.com) образца 2004-2009 ...
Арканоид на Delphi 7
Нужно написать игру Арканоид. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Arkanoid)
Графику никакую добавлять не надо (использовать стандартные цвета.
В интернете не трудно найти не мало исходников программы. Можно даже взять готовый и немного изменить его (процентов на 30 хотя бы).
Я прикрепил эскиз сделаный мною в пэинте. На счет меню: во вкладке Уровень будут "1 уровень, 2 уровень, и 3 уровень" (под уровнями я подразумеваю карты. На каждой карте будут по разному расставлены бруски, которые нужно уничтожать). При нажатии на "Второй шар" нужно чтобы добавлялся в игру 2-й шар (т.е. игра с двумя шарами).
Нужны подробные комментарии в программном коде!
И еще желательно написать в комментариях какое нужно поменять значение чтобы увеличить\уменьшить скорость шарика.
Игру называть никак не надо. Просто "Game"
Срок 21.12.2010
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