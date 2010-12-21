Браузерная игра

Нужно написать игру Арканоид. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Arkanoid) Графику никакую добавлять не надо (использовать стандартные цвета. В интернете не трудно найти не мало исходников программы. Можно даже взять готовый и немного изменить его (процентов на 30 ...