Браузерная игра

Описание игры. Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов".Суть игры. Игрок пишет алгоритм по управлению роботом. Цели могут разные. Роботы могут сражаться, или проходить лабиринты на время, можно даже устроить (capture the flag). Оснавная часть это конечно сражения с другими игроками. Побеждая игрок будет получать опыт и внутре игровую валюту. С опытом он будет получать уровни, где ему будут открываться новые возможности. А на игромую валюту можно будет покупать снаряжение для робота или алгоритмы других игроков.

В отличии от подобных игр – алгоритм пишется на общеизвестных языках программирования, что позволяет усложнить возможные программы, и при этом игроку не потребуется изучать какой-то искусственный язык.

Требуются программисты для разработки различных направлений игры.

Ссылка на тестовую версию есть у меня в профиле.

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PS антиспам бот иногда лагает, если не отвечаю в аське пишите сообщение тут с номером и я вас добавлю.