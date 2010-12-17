Добрый день уважаемые пользователи. Изложу несколько требований к кандидатам на исполнение, после чего отмечу несколько тезисам по работе и оплате. От кандидатов требуется: 1. Знакомство с игрой Бойцовский клуб (combats.com) образца 2004-2009 ...
Сетевые крестики нолики на Java в среде NetBeans
Задание.
1. Спроектировать диаграму классов для этого типа игр. Создать набор java интерфейсов для этого типа игр.
2. Спроектировать пользовательский интерфейс.
3. Выбрать способы реализации таких аспектов, как
- взаимодействие с пользователем
- сетевое взаимодействие
- сохранение информации
4. На основе ранее полученных интерфейсов создать программный комплекс, который реализует игру (это задание с универа)
Вообщем нужно создать игру на Яве в среде НетБинс, что бы играть можно было в нее по сети и она имела графческий интерфейс.
+ необходимо подробное описание прграммного кода.
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