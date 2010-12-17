Сетевые крестики нолики на Java в среде NetBeans

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки309 просмотров

Задание.

1. Спроектировать диаграму классов для этого типа игр. Создать набор java интерфейсов для этого типа игр.

2. Спроектировать пользовательский интерфейс.

3. Выбрать способы реализации таких аспектов, как

- взаимодействие с пользователем

- сетевое взаимодействие

- сохранение информации

4. На основе ранее полученных интерфейсов создать программный комплекс, который реализует игру (это задание с универа)

Вообщем нужно создать игру на Яве в среде НетБинс, что бы играть можно было в нее по сети и она имела графческий интерфейс.

+ необходимо подробное описание прграммного кода.

Java
14 лет назад
fallenxxx
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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