Сетевые крестики нолики на Java в среде NetBeans

Задание.

1. Спроектировать диаграму классов для этого типа игр. Создать набор java интерфейсов для этого типа игр.

2. Спроектировать пользовательский интерфейс.

3. Выбрать способы реализации таких аспектов, как

- взаимодействие с пользователем

- сетевое взаимодействие

- сохранение информации

4. На основе ранее полученных интерфейсов создать программный комплекс, который реализует игру (это задание с универа)

Вообщем нужно создать игру на Яве в среде НетБинс, что бы играть можно было в нее по сети и она имела графческий интерфейс.

+ необходимо подробное описание прграммного кода.