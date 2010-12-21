Простенькая игра "Угадай число" Assembler

Необходимо написать простенькую программу на Ассемблере. Принцип действия таков:

Программа запрашивает у пользователя ввод числа от 0 до 9, по окончанию ввода компьютер считывает значение секунды из CMOS (именно старшее значение, чтобы всегда было от 0 до 9). Компьютер сравнивает введённое пользователем значение с тем, которое было считано из CMOS. В случае совпадения выводится сообщение типа "Ура! Вы угадали", в случае неудачи, соответственно, "Ура! Вы не угадали!"