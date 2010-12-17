Игра "Русское лото". Принцип, думаю, знают все.

Лучше на Iframe , без домена.

Крутится мешок, показываются боченки, голос проговаривает цифры, идет легкая музыка. Игрок кликает на своих карточках цифры. По краям видно с кем играет, ставку, общий банк в игре, его деньги. оплатить ставку можно вирт.деньгами или может еще смс.

Музыка на уровне этих игр, стиль и детали моей игры есть.