Нужна многопользовательская карточная флэш-игра СЕКА для Мой Мир.Игра на виртуальные деньги .За столом от 2-х до 6-ти игроков (много столов) .Возможность проведения турниров .В общем должно получиться СЕКА РУМ Бюджет не окончательный, просьба указать ...
Игра "Русское лото"
Игра "Русское лото". Принцип, думаю, знают все.
Лучше на Iframe , без домена.
Крутится мешок, показываются боченки, голос проговаривает цифры, идет легкая музыка. Игрок кликает на своих карточках цифры. По краям видно с кем играет, ставку, общий банк в игре, его деньги. оплатить ставку можно вирт.деньгами или может еще смс.
Музыка на уровне этих игр, стиль и детали моей игры есть.
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