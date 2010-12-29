Бот для флеш игры

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  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка193 просмотра

Добрый день. Я ищю програмиста который сможет написать бота для браузерного клиента покер рума. По моей стратегии, играющего в Минус.

Для информации и подробной информации по сделки, пишите на ICQ или Skype.

Skype playerok13

ICQ 367303067

14 лет назад
PlayerOK
Илья 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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