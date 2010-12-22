Программирование карточной игры

Требуется разработать клиент-серверную карточную игру. Дизайн и все остальные материалы есть. Нужно написать программную часть, используя Flash для клиента и PHP для сервера.

Задумка в следующем. Есть игра "Некромикон": http://dagobah.net/flash/necronomicon.swf Её надо переделать под манер современных субкультур.

ТЗ прилагается. Исполнитель выбран. Проект выполняется по договору: http://www.weblancer.net/contracts/5434.html