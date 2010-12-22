Разработка и совершенствование флеш игры. Идет поиск программиста, который сможет написать "под ключ" приложение и в дальнейшем сможет его усовершенствовать по тех.заданию. Для начала игра не сложная, но будет усложнятся. Хотим определить бюджет.
Приложения для ВКонтакте, Flash
Здравствуйте!
Задача: придумать интересное, прибыльное приложения ВКонтакте и разработать. Тип: FLASH. Оплата после ПОЛНОГО тестирования и исправления ВСЕХ недочетов.
Для начала, в течении 1-2х недель хватит, что бы приложение как минимум приносило 7 голосов в день, после продвижение, через 1-2 недели по 20-25, далее еще больше. Пишите. Кто НЕ ИМЕЕТ опыт разработки приложеник ВКонтакте просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!
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