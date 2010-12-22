Приложения для ВКонтакте, Flash

Здравствуйте!

Задача: придумать интересное, прибыльное приложения ВКонтакте и разработать. Тип: FLASH. Оплата после ПОЛНОГО тестирования и исправления ВСЕХ недочетов.

Для начала, в течении 1-2х недель хватит, что бы приложение как минимум приносило 7 голосов в день, после продвижение, через 1-2 недели по 20-25, далее еще больше. Пишите. Кто НЕ ИМЕЕТ опыт разработки приложеник ВКонтакте просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!