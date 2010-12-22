promoart

Промо promoart

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложения для ВКонтакте, Flash

    Здравствуйте! Задача: придумать интересное, прибыльное приложения ВКонтакте и разработать. Тип: FLASH. Оплата после ПОЛНОГО тестирования и исправления ВСЕХ недочетов. Для начала, в течении 1-2х недель хватит, что бы приложение как минимум ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание текста для страницы О Компании

    Здравствуйте, ув. Фрилансеры и Студии! Требуется написать текст для Страницы О Компании. Компания разрабатывает интернет-проекты, к примеру - Магазин Готовых работ, социальная сеть, запустила проект Дизайн студию и т.д.!

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сотрудники для web-студии.

    Здравствуйте! Наша студия набирает сотрудников следующих специальностей. Менеджер по работе с клиентами и персоналом - 1 чел. Дизайнеров - 2 чел. Программистов - 3 чел. СЕО Оптимизаторов. - 1 чел. ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-визитка для компании

    Все подробности есть в ТЗ. Домен + Хостинг купили, осталось создать сайт. Сроки, планировали 1-2 дня на Дизайн и 1-2 на функционал, то есть максимум 5 дней. Пишите свои предложения, со своими ценами и сроками.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Магазин работ

    $500

    Страницы 1) О сервисе 2) Контакты 3) Личный кабинет 4) Работы а) Разделы 5) Реклама 1) О Сервисе Будет полная информаци о нашем сервисе, информация ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать аналог: WMcasher.ru

    $2500

    Ищем фрилансера или студию который(ая) работала и не однократно с сервисом WMcasher.ru, знает его функционал и который(ая) сможет реализовать полный аналог, единственное, что данный сервис работает только по Вводу/Выводу и обмену WebMoney, а нужно будет ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создания Городского портала

    Здравствуйте! Имеется готовый дизайн, от рисованные все страницы, городского портала. Нужно реализовать функционал. Подробнее в ТЗ, ТЗ в прикрепленном файле. Наша компания работает без предоплаты так как имеет не один горький опыт с ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
$250
0 баллов
14 лет назад
Сайт-визитка для компании
Денег с момента сдачи не получил, не заказчик а форменное кидало!!! Знаю тока вас, с вас и спрос. Я конечно такого не ожидал, приятно удивлен.
Отличный исполнитель. Задание выполнил в срок, замечаний и претензий к нему нет. В общем одно удовольствие работать с Денисом. Рекомендую всем.
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