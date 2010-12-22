Здравствуйте! Задача: придумать интересное, прибыльное приложения ВКонтакте и разработать. Тип: FLASH. Оплата после ПОЛНОГО тестирования и исправления ВСЕХ недочетов. Для начала, в течении 1-2х недель хватит, что бы приложение как минимум ...
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно доработать сайт Биржи труда, разработать новый Дизайн и его натянуть. Оставляйте примерные сроки и цену!Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, ув. Фрилансеры и Студии! Требуется написать текст для Страницы О Компании. Компания разрабатывает интернет-проекты, к примеру - Магазин Готовых работ, социальная сеть, запустила проект Дизайн студию и т.д.!Копирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно украсить Логотип в Новогодним стилем.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Наша студия набирает сотрудников следующих специальностей. Менеджер по работе с клиентами и персоналом - 1 чел. Дизайнеров - 2 чел. Программистов - 3 чел. СЕО Оптимизаторов. - 1 чел. ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт14 лет назад
Страницы 1) О сервисе 2) Контакты 3) Личный кабинет 4) Работы а) Разделы 5) Реклама 6) VIP товары 1) О Сервисе Будет полная информаци ...Закрыт14 лет назад
Все подробности есть в ТЗ. Домен + Хостинг купили, осталось создать сайт. Сроки, планировали 1-2 дня на Дизайн и 1-2 на функционал, то есть максимум 5 дней. Пишите свои предложения, со своими ценами и сроками.Завершен14 лет назад
- $500
Страницы 1) О сервисе 2) Контакты 3) Личный кабинет 4) Работы а) Разделы 5) Реклама 1) О Сервисе Будет полная информаци о нашем сервисе, информация ...Закрыт14 лет назад
- $2500
Ищем фрилансера или студию который(ая) работала и не однократно с сервисом WMcasher.ru, знает его функционал и который(ая) сможет реализовать полный аналог, единственное, что данный сервис работает только по Вводу/Выводу и обмену WebMoney, а нужно будет ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Имеется готовый дизайн, от рисованные все страницы, городского портала. Нужно реализовать функционал. Подробнее в ТЗ, ТЗ в прикрепленном файле. Наша компания работает без предоплаты так как имеет не один горький опыт с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад