Создания Городского портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок218 просмотров

Здравствуйте!

Имеется готовый дизайн, от рисованные все страницы, городского портала. Нужно реализовать функционал. Подробнее в ТЗ, ТЗ в прикрепленном файле.

Наша компания работает без предоплаты так как имеет не один горький опыт с людьми которые берут деньги и исчезают. Оплата происходит после тестирования проекта. Кто готов к сотрудничеству - пишите!

14 лет назад
promoart
Промо 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров