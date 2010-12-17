Здравствуйте. Необходимо расширение FireFox портировать под следующие браузеры: 1. Opera 11 2. Google Chrome 3. Safari Ссылка на расширение: bit.ly/ee7CTI ...
Создания Городского портала
Здравствуйте!
Имеется готовый дизайн, от рисованные все страницы, городского портала. Нужно реализовать функционал. Подробнее в ТЗ, ТЗ в прикрепленном файле.
Наша компания работает без предоплаты так как имеет не один горький опыт с людьми которые берут деньги и исчезают. Оплата происходит после тестирования проекта. Кто готов к сотрудничеству - пишите!
Заявки фрилансеров
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