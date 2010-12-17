Изменить magento

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Закрытнет заявок100 просмотров

Не будет возможности регаться клиенту самому - только админ регает, контакты отправляются кастомеру на почту. Доп поле у клиента добавить типа код клиента - можно вставить в стандартное поле клиентов (переименовать)

сделать импорт клиентов из CSV - csv файл просто посмотреть и подправить импорт у скрипта примера не будет спрашивающим

импорт продуктов: существующий продукт по коду sku перезаписывается, не существующий добавляется:

вместо дескрипшн например сделать штрих код ean

в кастомерке не будут видны оптовые цены пока клиент не залогинился

на первой стр просто отображаются товары со Спец ценами, которые помечаются в админке

Когда залогинился товар будет отображаться табличным списком вобласти контента, после добавления товара он "аяксом " добавляется в корзину

Листинг сортируется по названию цене и тп.

Когда кастомер добавил в корзину все что хотел, ордер плейсится без чекаута. Когда ордер сохранен, его тут же экспортим в csv и отправляем на другой совершено хост по ftp.

Есть интерес и предварительная оценка?

Magento
14 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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