Нужно сделать некоторые работы по оптимизации интернет магазина. Подробности в приложении. Называйте свою цену и сроки
Изменить magento
Не будет возможности регаться клиенту самому - только админ регает, контакты отправляются кастомеру на почту. Доп поле у клиента добавить типа код клиента - можно вставить в стандартное поле клиентов (переименовать)
сделать импорт клиентов из CSV - csv файл просто посмотреть и подправить импорт у скрипта примера не будет спрашивающим
импорт продуктов: существующий продукт по коду sku перезаписывается, не существующий добавляется:
вместо дескрипшн например сделать штрих код ean
в кастомерке не будут видны оптовые цены пока клиент не залогинился
на первой стр просто отображаются товары со Спец ценами, которые помечаются в админке
Когда залогинился товар будет отображаться табличным списком вобласти контента, после добавления товара он "аяксом " добавляется в корзину
Листинг сортируется по названию цене и тп.
Когда кастомер добавил в корзину все что хотел, ордер плейсится без чекаута. Когда ордер сохранен, его тут же экспортим в csv и отправляем на другой совершено хост по ftp.
Есть интерес и предварительная оценка?
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