Простой генератор кодов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок187 просмотров

Нужен простой генератор кодов.

Я загружаю буквы и цифры - а на выходе - список уникальных кодов вида AM 127 (две буквы и три цифры) 100 - 500 штук

php скрипт или софт.

PHP
14 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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