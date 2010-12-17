Здравствуйте. Нужно сделать сайт на CMS Drupal.(Интернет-магазин) Без дизайна и верстки. Максимальный бюджет: 15 000р. Пишите,пожалуйста,свои предложения на e-mail: [email protected] Задания так же будет ...
Простой генератор кодов
Нужен простой генератор кодов.
Я загружаю буквы и цифры - а на выходе - список уникальных кодов вида AM 127 (две буквы и три цифры) 100 - 500 штук
php скрипт или софт.
Заявки фрилансеров
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