Клиент должен быть выполнен в виде флеш приложения (FlexSDK) А управляющий сервер на php Требуется опытный программист умеющий хорошо писать в php, и флексе с отличными знаниями php. ...
Доработка интернет-магазина на движке Shop-Script
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium.
Для него нужно сделать следующие вещи:
1 – переделать работу корзины, сделать не 4 страницы, а всё оформление заказа на одной странице
2 – просмотр фотографий товаров в галерее с затемнением фона
3 – лупу для фотографий товара в подробном описании
4 - и ещё порядка 10 других доработок, разного уровня сложности
На каждый пункт я пишу подробное ТЗ, оплата идёт строго по результатам выполнения этого ТЗ в оговоренные сроки сдачи работы. В ответе на проект пишите хотя бы примерные цены на выполнение тех пунктов, которые я указал. Важен ваш опыт работы с данным движком и портфолио!
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