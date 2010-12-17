Доработка интернет-магазина на движке Shop-Script

Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium.

Для него нужно сделать следующие вещи:

1 – переделать работу корзины, сделать не 4 страницы, а всё оформление заказа на одной странице

2 – просмотр фотографий товаров в галерее с затемнением фона

3 – лупу для фотографий товара в подробном описании

4 - и ещё порядка 10 других доработок, разного уровня сложности

На каждый пункт я пишу подробное ТЗ, оплата идёт строго по результатам выполнения этого ТЗ в оговоренные сроки сдачи работы. В ответе на проект пишите хотя бы примерные цены на выполнение тех пунктов, которые я указал. Важен ваш опыт работы с данным движком и портфолио!