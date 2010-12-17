Парсер с записью в базу и в файл.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок216 просмотров

Собранную информацию нужно записать в базу и в отдельные файлы

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$45
5 дней

Заявки фрилансеров

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад