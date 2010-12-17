Сделать на сайте на PHP Nuke 7,9 авторизацию через вконтакте "Виджет для авторизаци"
Движок видеочата
Необходимо сделать движок/скрипт видеочата. Чтобы на сайте транслировалось изображение с вебкамеры.
Заявки фрилансеров
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