Скрипт для переноса с phpnuke в drupal

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Создать скрипт который перенесет пользователей и файлы из phpnuke в drupal.

Drupal
14 лет назад
wizer
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров