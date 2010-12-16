Дописать функцию в скрипте php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок218 просмотров

Добрый вечер есть готовый скрипт нужно дописать функцию про нумеровки закачиваемых файлов, все полное описание в архиве.

PHP
14 лет назад
beyonce
Алина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание модуля подарков под DataLife Engine CMS

    Суть модуля в следующем: Примерное ТЗ В прикрепленном файле. Попробовал рассказать как можно подробнее. Требования: Доработки и предложения приветствуются. Безопасность модуля. Нагрузка на сервер минимальная. Портфолио ваших ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Краулинг/парсинг

    Надо пропарсить интернет и сделать БД по странам СНГ -бд медицинских центров -бд туристических компаний -бд страховых компаний -гос и частных фондов -благотворительные орг БД должна содержать минимум следующие ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на друпале 5

    $500

    Сайт doc-market.com создан на друпал 5 Краткое ТЗ 1 этап 1)Добавить оплату roboxchanger.com 2)Добавить оплату liqpay 3)Добавить возможность оплаты путем покупки пин-кода на plati.ru и ввода его при покупке работы. ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разовая работа для Perl-программиста

    $100

    Требуется Perl-программист. Новая инфа! все работает, но не генерятся страницы, а пытаются загрузится из кэша, в котором ничего нет гдето чтото нужно поправить &gt;Интернет-магазин, написаный на Perl, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести 1 раздел на джумлу

    Нужно с сайта на самописной админке перенести 1 раздел на уже готовый сайт на джумле. Доступ к исходникам обоих (БД+файлы) есть. Вручную контент переносить не вариант - очень много статей. Адекватным решением видится ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать флешку констуктор бассейнов

    Необходимо создать флешку для сайта intercom.in.ua. Флеш – модуль «конструктор бассейнов» создается с целью предоставить пользователям дополнительный сервис, позволяющий в реальном времени смоделировать бассейн и отправить заявку на строительство смоделированного бассейна администратору сайта ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео чат

    $300

    Видео-чат на Flash. В неограниченном числе пользователей сайта один может выбрать другого и позвонить. ПО условиям - со звонящего списываются деньги. Тот кому звонят, устанавливает стоимость звонка.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сервис по подписке на ПО

    Необходимо создать сервис по подписке на ПО Большая часть функционала должна быть построена на базе API Приватбанка Биллинг (API OpenBilling) и ОТP авторизация https://liqpay.com/?do=pages&amp;p=apiwelcome также виджеты и партнерка пример agentnano.com ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад