Надо пропарсить интернет и сделать БД по странам СНГ -бд медицинских центров -бд туристических компаний -бд страховых компаний -гос и частных фондов -благотворительные орг БД должна содержать минимум следующие ...
Создание модуля подарков под DataLife Engine CMS
Суть модуля в следующем:
Примерное ТЗ В прикрепленном файле.
Попробовал рассказать как можно подробнее.
Требования:
Доработки и предложения приветствуются.
Безопасность модуля.
Нагрузка на сервер минимальная.
Портфолио ваших разработок обязательно.
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