Доработка сайта на друпале 5

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки152 просмотра

Сайт doc-market.com создан на друпал 5

Краткое ТЗ

1 этап

1)Добавить оплату roboxchanger.com

2)Добавить оплату liqpay

3)Добавить возможность оплаты путем покупки пин-кода на plati.ru и ввода его при покупке работы. Остаток должен поступать на счет пользователя в системе (метод только для зарег-ых пользователей)

3) Добавить возможность пополнения счета пользователя 4-мя выше указанными способами

4) Добавить возможность покупки работы путем списания средств со своего счета в системе

2 этап

5) Добавить кнопку пожаловаться на продавца возле каждой работы

6) Добавить многоуровневый каталог работ - По предметам / По типу работы / По типу науки / По Вузу

6) сделать форму поиска на сайте

7) Добавить несколько полей к профилю пользователя

8) Добавить некоторые изменения в процесс добавления работы

Этап 3. Разрабатывается

Можно брать на себя все этапы либо любой из них.

Drupal
14 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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