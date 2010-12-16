Требуется Perl-программист. Новая инфа! все работает, но не генерятся страницы, а пытаются загрузится из кэша, в котором ничего нет гдето чтото нужно поправить >Интернет-магазин, написаный на Perl, ...
Доработка сайта на друпале 5
Сайт doc-market.com создан на друпал 5
Краткое ТЗ
1 этап
1)Добавить оплату roboxchanger.com
2)Добавить оплату liqpay
3)Добавить возможность оплаты путем покупки пин-кода на plati.ru и ввода его при покупке работы. Остаток должен поступать на счет пользователя в системе (метод только для зарег-ых пользователей)
3) Добавить возможность пополнения счета пользователя 4-мя выше указанными способами
4) Добавить возможность покупки работы путем списания средств со своего счета в системе
2 этап
5) Добавить кнопку пожаловаться на продавца возле каждой работы
6) Добавить многоуровневый каталог работ - По предметам / По типу работы / По типу науки / По Вузу
6) сделать форму поиска на сайте
7) Добавить несколько полей к профилю пользователя
8) Добавить некоторые изменения в процесс добавления работы
Этап 3. Разрабатывается
Можно брать на себя все этапы либо любой из них.
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