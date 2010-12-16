Доработка сайта на друпале 5

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Краткое ТЗ

1 этап

1)Добавить оплату roboxchanger.com

2)Добавить оплату liqpay

3)Добавить возможность оплаты путем покупки пин-кода на plati.ru и ввода его при покупке работы. Остаток должен поступать на счет пользователя в системе (метод только для зарег-ых пользователей)

3) Добавить возможность пополнения счета пользователя 4-мя выше указанными способами

4) Добавить возможность покупки работы путем списания средств со своего счета в системе

2 этап

5) Добавить кнопку пожаловаться на продавца возле каждой работы

6) Добавить многоуровневый каталог работ - По предметам / По типу работы / По типу науки / По Вузу

6) сделать форму поиска на сайте

7) Добавить несколько полей к профилю пользователя

8) Добавить некоторые изменения в процесс добавления работы

Этап 3. Разрабатывается

Можно брать на себя все этапы либо любой из них.