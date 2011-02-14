Написать модуль для WordPress

По нашему заказу Антон выполнял достаточно сложную и длительную по времени работу по созданию программного модуля для сайта крупного рекламного агентства indoor-рекламы. Сложность заключалась в нестандартном решении системы онлайн-бронирования рекламных площадей с расчетом стоимости заказа с учетом различных материалов печати. На сайте и в системе управления модулем была реализована довольно гибкая и многоуровневая фильтрации данных, доступная для разных уровней пользователей. С подачи Антона сайт был «насыщен» различными js-скриптами, создавшими на выходе удобное юзабилити для конечного пользователя. В процессе проектирования, естественно, возникали сложности, связанные с «неточностями и упущениями ТЗ». В этих случаях, чаще всего, конечное решение проблем исходило от Антона и являлось оптимальмным, грамотным и изящным в своей простоте. В ходе работы над проектом Антон проявил себя как профессиональный разработчик, внимательный к мелочам, что в нашей практике большая редкость. При этом все (подчеркиваю «все») пожелания, как с нашей стороны, так и со стороны агентства выполнялись безукоризненно и в срок. Рекомендуем Антона как специалиста, который готов красиво и грамотно решать сложные по проекту, длительные и дорогостоящие задачи. Не говоря уже про простые веб-сайты. С благодарностью и признательностью за проявленный профессионализм, а также надеждой на дальнейшее сотрудничество, Директор компании Stlanik, Голов М. А. Технический директор компании Stlanik, Сиренко К. Н.