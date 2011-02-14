Написать модуль для WordPress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки209 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо написать расширенный модуль онлайн бронирования и заказа определенной продукции к сайту на системе WordPress, используя также уже имеющиеся модули WordPress и расширяя их под свои задачи.

Техническое задание в ответ на письмо с портфолио.

WordPress
14 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chasru
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$450
15 дней
По нашему заказу Антон выполнял достаточно сложную и длительную по времени работу по созданию программного модуля для сайта крупного рекламного агентства indoor-рекламы. Сложность заключалась в нестандартном решении системы онлайн-бронирования рекламных площадей с расчетом стоимости заказа с учетом различных материалов печати. На сайте и в системе управления модулем была реализована довольно гибкая и многоуровневая фильтрации данных, доступная для разных уровней пользователей. С подачи Антона сайт был «насыщен» различными js-скриптами, создавшими на выходе удобное юзабилити для конечного пользователя. В процессе проектирования, естественно, возникали сложности, связанные с «неточностями и упущениями ТЗ». В этих случаях, чаще всего, конечное решение проблем исходило от Антона и являлось оптимальмным, грамотным и изящным в своей простоте. В ходе работы над проектом Антон проявил себя как профессиональный разработчик, внимательный к мелочам, что в нашей практике большая редкость. При этом все (подчеркиваю «все») пожелания, как с нашей стороны, так и со стороны агентства выполнялись безукоризненно и в срок. Рекомендуем Антона как специалиста, который готов красиво и грамотно решать сложные по проекту, длительные и дорогостоящие задачи. Не говоря уже про простые веб-сайты. С благодарностью и признательностью за проявленный профессионализм, а также надеждой на дальнейшее сотрудничество, Директор компании Stlanik, Голов М. А. Технический директор компании Stlanik, Сиренко К. Н.
В свою очередь хочу сказать, что Ребята очень грамотно и четко ставят задачи... На протяжении всей разработки, даже глубокой ночью кто-то из ребят был он-лайн и всегда можно было проконсультироваться по любым вопросам... Рад сотрудничеству 10 баллов

Заявки фрилансеров

chasru
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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