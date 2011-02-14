Нужна модификация формы заказа для Virtuemat 1.1.5. Нужно сделать заказ в одно действие. С зависимостями 1. выбор способа доставки от выбранной страны. 2. выбора способа оплаты от выбранного способа ...
Написать модуль для WordPress
Добрый вечер!
Необходимо написать расширенный модуль онлайн бронирования и заказа определенной продукции к сайту на системе WordPress, используя также уже имеющиеся модули WordPress и расширяя их под свои задачи.
Техническое задание в ответ на письмо с портфолио.
Выбранный исполнитель
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