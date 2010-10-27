chasru

Антон chasru

 
38 летУкраина/Днепр
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Опыт работы работы более 6 лет, разработка сайтов любой сложности.

Что использую:

PHP4, PHP5 ООП, MySQL, JavaScript

Дополнительно:

ActionScript, Ajax, jQuery, Wordpress, разработано несколько собственных движков и CMS по требованию заказчика

Выполняю следующие виды работ:

- разработка коммерческих сайтов любой сложности

- разработка интернет-магазинов на базе готовых решений и создание "с нуля" по Вашему ТЗ

- разработка порталов

- разработка плагинов для WordPress

- своим клиентам предоставляю услуги хостинга и поддержки сайта

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Помимо создания и размещения сайта осуществляю поддержку и консультацию клиента после завершения работы и передачи сайта заказчику.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков, можем использовать как типовое решение, так и разработать эксклюзивное решение исполнения веб-сайта.

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Заинтересован в работе только с прямыми заказчиком, посредников просьба не беспокоить.

Оплата за 1 час работы - 10$

JavascriptWordPressMySQLjQueryAjax

  • Сделать анимированную карту проезда

    $50

    Нужно сделать анимированную карту проезда по адресу: Россия, 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 1А На карте нужно указать заезд с севастопольского проспекта (центра), с нахимовского проспекта (м.Профсоюзная), с профсоюзной ул. через ул. гарибальди ( м ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • PHP программист (wordpress)

    $600

    Требование к кандидату: 1) HTML – допускается среднее знание 2) JavaScript – допускается средний уровень. 3) PHP – уровень выше среднего. 4) mySQL - достаточно средний уровень 5) SVN - общие понятия 6) Навыки написание плагинов под WORDPRESS 7) Деловые качества: ...

    PHPJavascriptWordPressMySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Привести сайт в порядок

    $100

    Нужно привести сайт в порядок, подобрать сеооптимизированный дизайн. Оптимизировать вывод контента, поискать в интернете дополнительную информацию о продукции: Сайт: http://gofraflex.com Предлагайте ваши цены Исполнители без портфолио или с негативными отзывами будут исключаться сразу

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рассылки на доски объявлений

    $50

    Необходим сотрудник на постоянной основе для работы на досках объявлений, форумах, блогах и т.д. Нужно постить, краткие описания, комментарии и оставлять ссылки на сайт, отписывать на форумах и т.д. Принимается только ручная работа никакой автоматизации, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднять ТИЦ

    Здравствуйте! Нужен продвиженец, с большой буквы "П" Есть два проекта, которым требуется поднятие ТИЦ... 1. http://sekrety.com.ua 2. http://gofraflex.com Поднимать ТИЦ требуется (по белому), только размещением ссылок "на всегда", такими методами как размещение статей со ссылкой на сайт, комментариями и др. ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайтов

    Нужен постер для двух проектов, пример проекта: http://sekrety.com.ua Интересует долгосрочное сотрудничество, Ваши цены и примеры выполненных работ пишите в заявке... Заявки типа, пишите поможем или обращайтесь будут отклонены без объяснений

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Сделать анимированную карту проезда
Антон четко изложил задание. Было комфортно с ним сотрудничать. Рекомендую. 10 баллов!
Отличный исполнитель. С заданием справился быстро и все сделал качественно. Все изменения, что просили сделать, что не входили в начальное ТЗ были выполнены за короткий срок. Спасибо
Ответный отзыв
designaction
Павел 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
13 лет назад
Привести сайт в порядок
Был рад сотрудничеству! Полностью адекватный заказчик :)
Отличный исполнитель, все выполнил в срок. Работой доволен, спасибо!
Ответный отзыв
tatuna
64 годаГрузия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Нужнен автор для написания статей
Отличный заказчик! Хорошо формулирует задания, корректен в общении, оплата мгновенная. Очень приятно сотрудничать. Большое спасибо за предоставленную возможность проработать вместе с Вами!
Отличный исполнитель, статьи всегда в срок и по теме :) Спасибо Вам!
Ответный отзыв
Kleyn
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Нужнен автор для написания статей
Одно удовольствие - работать с такими людьми! Приятный заказчик, который знает что ему надо. Очень доволен сотрудничеством!
Отличный исполнитель, статьи всегда в срок и по теме :) Спасибо Вам!
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