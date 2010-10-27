Нужно сделать анимированную карту проезда по адресу: Россия, 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 1А На карте нужно указать заезд с севастопольского проспекта (центра), с нахимовского проспекта (м.Профсоюзная), с профсоюзной ул. через ул. гарибальди ( м ...
Опыт работы работы более 6 лет, разработка сайтов любой сложности.
Что использую:
PHP4, PHP5 ООП, MySQL, JavaScript
Дополнительно:
ActionScript, Ajax, jQuery, Wordpress, разработано несколько собственных движков и CMS по требованию заказчика
Выполняю следующие виды работ:
- разработка коммерческих сайтов любой сложности
- разработка интернет-магазинов на базе готовых решений и создание "с нуля" по Вашему ТЗ
- разработка порталов
- разработка плагинов для WordPress
- своим клиентам предоставляю услуги хостинга и поддержки сайта
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Помимо создания и размещения сайта осуществляю поддержку и консультацию клиента после завершения работы и передачи сайта заказчику.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков, можем использовать как типовое решение, так и разработать эксклюзивное решение исполнения веб-сайта.
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Заинтересован в работе только с прямыми заказчиком, посредников просьба не беспокоить.
Оплата за 1 час работы - 10$
- $50Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Пример карты: http://www.aerogruz.ru/index.php?c=page&id=2 Пишите ваши цены и сроки. Примеры работ обязательно!Анимация23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $600
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Здравствуйте! Нужен продвиженец, с большой буквы "П" Есть два проекта, которым требуется поднятие ТИЦ... 1. http://sekrety.com.ua 2. http://gofraflex.com Поднимать ТИЦ требуется (по белому), только размещением ссылок "на всегда", такими методами как размещение статей со ссылкой на сайт, комментариями и др. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен постер для двух проектов, пример проекта: http://sekrety.com.ua Интересует долгосрочное сотрудничество, Ваши цены и примеры выполненных работ пишите в заявке... Заявки типа, пишите поможем или обращайтесь будут отклонены без объясненийНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
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