Опыт работы работы более 6 лет, разработка сайтов любой сложности.

Что использую:

PHP4, PHP5 ООП, MySQL, JavaScript

Дополнительно:

ActionScript, Ajax, jQuery, Wordpress, разработано несколько собственных движков и CMS по требованию заказчика

Выполняю следующие виды работ:

- разработка коммерческих сайтов любой сложности

- разработка интернет-магазинов на базе готовых решений и создание "с нуля" по Вашему ТЗ

- разработка порталов

- разработка плагинов для WordPress

- своим клиентам предоставляю услуги хостинга и поддержки сайта

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Помимо создания и размещения сайта осуществляю поддержку и консультацию клиента после завершения работы и передачи сайта заказчику.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков, можем использовать как типовое решение, так и разработать эксклюзивное решение исполнения веб-сайта.

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Заинтересован в работе только с прямыми заказчиком, посредников просьба не беспокоить.

Оплата за 1 час работы - 10$