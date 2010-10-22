Нужнен автор для написания статей

Добрый день. Для автомобильного новостного сайта требуется рерайтер, для систематического обновления новостной ленты. Каждый рабочий день (Понедельник-Пятница) нужно будет подготавливать по 2000-2500 символов. В месяц нужно подготавливать объем ~ 70 000 символов. Как происходит работа? Я вам даю список сайтов, ...