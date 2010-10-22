Нужнен автор для написания статей

Редакция газеты набирает команду профессиональных журналистов. Наличие портфолио обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен автор для написания тематических статей, о любви, романтике, разлуке и т.д.
В общем обо все с чем это связано
Примеры статей можно посмотреть здесь http://sekrety.com.ua
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