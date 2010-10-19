Ньюсмейкер (авто)

Добрый день.

Для автомобильного новостного сайта требуется рерайтер, для систематического обновления новостной ленты.

Каждый рабочий день (Понедельник-Пятница) нужно будет подготавливать по 2000-2500 символов.

В месяц нужно подготавливать объем ~ 70 000 символов.

Как происходит работа?

Я вам даю список сайтов, вы выбираете материал, делаете его рерайт (граммотность и уникальность по адвего > 90%) и добавляется в административную часть (Используется CMS - ничего сложного в управлении, всем действиям обучу по skype/teamer/icq).

Оплата работы в понедельник (присылаете отчет сколько сделали символов), за прошлую неделю и я оплачиваю без задержек.

За 1000 символов б/п плачу 45 рублей, в месяц - 3000 руб.

Оплата - WMR, WMZ (если будут в наличии);

Все предложения скрыты, пожалуйста отвечайте только в данном проекте - не нужно писать мне в ICQ, E-mail или личные сообщения.

Спасибо.