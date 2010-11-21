Помощники для рерайта

КопирайтингЗавершен137 заявок2660 просмотров
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Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить к работе пишите в асю или скайп. На сервисе бываю не часто, поэтому в привате практически на отвечаю. Кто хочет просто "поговорить" прошу не беспокоить - для этого не располагаю временем.

13 лет назад
mishkol
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$70
Ольга, отличный грамотный специалист. Ответственный и приятный в общении человек. С удовольствием продолжаем сотрудничать и дальше
Мария - один из моих любимых заказчиков на этом сайте. Четкие задания, своевременная оплата. Спасибо.
missi10
Юлия 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мария очень хороший заказчик и приятный человек. Постоянно находится на связи, ставит четкие задачи, оплачивает без задержек. Всем рекомендую.
irabahira
Ирина 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$50
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