Помощники для рерайта

Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить к работе пишите в асю или скайп. На сервисе бываю не часто, поэтому в привате практически на отвечаю. Кто хочет просто "поговорить" прошу не беспокоить - для этого не располагаю временем.