Помощники для рерайта

Здравствуйте. Разыскивается профессиональный копирайтер, способный выдавать по одной толковой статье в день. Сфера веб-разработка, интернет, продвижение в сети, твиттер, facebook итд. Интересует только постоянное долгосрочное сотрудничество. 1. Примеры статей для IT? 2. Стоимость статья, знаки? 3. Портфолио? Заранее благодарю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить к работе пишите в асю или скайп. На сервисе бываю не часто, поэтому в привате практически на отвечаю. Кто хочет просто "поговорить" прошу не беспокоить - для этого не располагаю временем.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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