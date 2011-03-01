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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$33
10 баллов
14 лет назад
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Начали сотрудничество с Юлией, первым заданием весьма доволен. Будем работать дальше, рекомендую
Ответный отзыв
Дмитрий очень приятный и надежный заказчик. Дает четкое и понятное задание, идет на уступки по срокам выполнения, оплачивает после проверки без задержек. Очень приятно с ним работать, рекомендую.
$4
10 баллов
14 лет назад
Юля очень профессиональный и ответственный исполнитель. Задачу сделала оперативно и качественно, все время была на связи. Буду продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Роман - отличный заказчик, дает очень интересные задания. Четко ставит условия и производит мгновенную оплату. Спасибо за сотрудничество. Буду рада продолжать работать.
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга