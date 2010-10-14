Копирайтер для постоянного сотрудничества

Здравствуйте.

В связи с большой загруженностью я ищу себе помощника, который возьмёт на себя работу в области копирайтинга.

В обязанности будит входить написание текстов различной сложности (в основном рекламные), рерайт старых текстов новых клиентов.

Непосредственно задания буду выдавать я и проверять тоже. Размещение контента на сайты клиентов в обязанности входить не будет.

Нужен пунктуальный и надёжный человек.

Со своей стороны гарантирую полное исполнение договорённостей.

Указывайте свою цену за 1000 знаков без учёта пробелов.

Идеальная сумма $1 за 1000 знаков.

Без примерных работ и без указания цены кандидатуры не рассматриваются!

$1 = 30 рублям.