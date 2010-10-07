Требуется копирайтер

Работа постоянная, удалённая или в офисе, желательно полный день. Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошее представление о мобильных технологиях‚ контенте‚ самих телефонах! Вы должны иметь опыт написания статей технического характера или модерирования ресурса мобильной тематики или хотя бы это должно ...