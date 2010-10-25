Работа постоянная, удалённая или в офисе, желательно полный день.

Требования:

ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошее представление о мобильных технологиях‚ контенте‚ самих телефонах!

Вы должны иметь опыт написания статей технического характера или модерирования ресурса мобильной тематики или хотя бы это должно быть Ваше хобби. В противном случае‚ пожалуйста‚ не стоит беспокоить.

* Опыт работы от 1 года

* Хорошее знание ПК‚ продвинутый пользователь интернет‚ навыки работы в офисных программах

* Грамотный русский‚ ответственность‚ аккуратность‚ внимательность

Обязанности:

* Наполнение содержимым ресурса

* Подготовка презентаций‚ новостей‚ пресс-релизов‚ рассылок

* Редактирование каталога продуктов‚ ранжирование и внесение изменений

Условия:

* Оплата сдельная‚ по трудовому договору‚ з/п указана за 8ч. раб. день при 5 дневной раб. неделе

* Возможна как удалённая работа‚ так и работа в офисе

* Испытательный срок 1 месяц‚ вакансия требует выполнения тестового задания