Добрый вечер, нужен человек копирайтер/рерайтер скорее всего новичок, но чтобы уверенно владел буквами и умел их слаженно отражать в тексте. Стоимость 1000зн - 25р Кто реально заинтересован писать в icq два38784семь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа постоянная, удалённая или в офисе, желательно полный день.
Требования:
ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошее представление о мобильных технологиях‚ контенте‚ самих телефонах!
Вы должны иметь опыт написания статей технического характера или модерирования ресурса мобильной тематики или хотя бы это должно быть Ваше хобби. В противном случае‚ пожалуйста‚ не стоит беспокоить.
* Опыт работы от 1 года
* Хорошее знание ПК‚ продвинутый пользователь интернет‚ навыки работы в офисных программах
* Грамотный русский‚ ответственность‚ аккуратность‚ внимательность
Обязанности:
* Наполнение содержимым ресурса
* Подготовка презентаций‚ новостей‚ пресс-релизов‚ рассылок
* Редактирование каталога продуктов‚ ранжирование и внесение изменений
Условия:
* Оплата сдельная‚ по трудовому договору‚ з/п указана за 8ч. раб. день при 5 дневной раб. неделе
* Возможна как удалённая работа‚ так и работа в офисе
* Испытательный срок 1 месяц‚ вакансия требует выполнения тестового задания
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