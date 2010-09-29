Требуются копирайтеры, модная тематика

Добрый вечер, нужен человек копирайтер/рерайтер скорее всего новичок, но чтобы уверенно владел буквами и умел их слаженно отражать в тексте. Стоимость 1000зн - 25р Кто реально заинтересован писать в icq два38784семь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются удаленные копирайтеры для нескольких сайтов.
Тематики:
1. Модные аксессуары: украшения и женские часы, сумки, обувь, очки, модные бренды
сайты: www.lebijou.ru/
www.mybags.ru и др.
2. Мужской сайт:
- отдых (яхты, путешествия, активные виды спорта и т.п);
- фильмы;
- автомобили;
- гаджеты;
- новинки дизайна
Требования: написание уникальных и интересных статей, не носящих рекламного характера, работа с комментариями. Знание английского языка на уровне переводов.
Предпочтение отдается копирайтерам, имеющим опыт в данной тематике.
Нужно писать 2 текста в день (5 дней в неделю) и размещать их на сайте. Тексты размещаются очень просто, как в жж или других блогах. Темы для текстов авторы находят сами.
Объем одного текста минимум 1300 знаков с пробелами.
Условия работы:
Оплата 6500 руб. в месяц.
переводы раз в 2 недели через Webmoney.
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