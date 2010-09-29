Требуются копирайтеры, модная тематика

Требуются удаленные копирайтеры для нескольких сайтов.

Тематики:

1. Модные аксессуары: украшения и женские часы, сумки, обувь, очки, модные бренды

сайты: www.lebijou.ru/

www.meslunettes.ru/

www.mybags.ru и др.

2. Мужской сайт:

- отдых (яхты, путешествия, активные виды спорта и т.п);

- фильмы;

- автомобили;

- гаджеты;

- новинки дизайна

Требования: написание уникальных и интересных статей, не носящих рекламного характера, работа с комментариями. Знание английского языка на уровне переводов.

Предпочтение отдается копирайтерам, имеющим опыт в данной тематике.

Нужно писать 2 текста в день (5 дней в неделю) и размещать их на сайте. Тексты размещаются очень просто, как в жж или других блогах. Темы для текстов авторы находят сами.

Объем одного текста минимум 1300 знаков с пробелами.

Условия работы:

Оплата 6500 руб. в месяц.

переводы раз в 2 недели через Webmoney.