Фриланс Wordpress блоггер/копирайтер/переводчик

Ищем специалистов, непосредственно занимающихся продвижением товаров в блогосфере и соц. сетях. Максимальное заполнение интернет ресурсов, таких как форумы, блоги, ЖЖ, короткими текстами с упоминанием о продукте, подключение и ведение переписки с посетителями, создание положительного ...
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www.artdriver.org, источник Интернет-новостей на темы социальных сетей и Интернет-бизнеса, ищет человека, который хорошо умеет писать про Интернет и владеет знаниями английского и Wordpress.
Писать на грамотном русском языке по тематике сайта; знание английского обязательно так как часто нужно переводить английские версии!!! Для хорошего блогера - постоянная удаленная работа. В день нужно около 5 статей по 150-500 слов.
Пишите свои рассценки и высылайте примеры работ. Копирование чужих текстов не принимается!
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