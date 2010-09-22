Приглашаем авторов и профессионалов своего дела!

Добрый день! Ищется копирайтер, владеющий английским на среднем уровне для выполнения регулярных заказов по копирайту-рерайту на английском языке. От вас требуется аккуратность работоспособность умение вносить даже в рерайт какую то изюминку Ваша цена 1к копирайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскиваются талантливые и креативные люди, профи в своем деле, для создания обучающих видео, и аудио курсов, а также тренингов и обучающих пособий.
Если вы в чем-то хорошо разбираетесь, то мы предлагаем вам дополнительный заработок. Оплата по договоренности. Напишите о себе, о том, в чем вы хорошо разбираетесь и чему можете научить других людей.
Все вопросы и предложения пишите в ICQ 59117133, пишите даже офф-лайн, ответ будет дан каждому. Благодарим за внимание.
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