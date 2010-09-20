Требуется несколько авторов.

Добрый вечер.

Порталу http://www.joops.com.ua/, требуются авторы.

Нам сейчас нужны:

* молодые, но талантливые авторы без портфолио, которым мы можем предложить обучение и бесплатные индивидуальные консультации по копирайтингу;

* опытные авторы, которые хотят участвовать в жизни сообщества, расширить портфолио статьями "свободного полета" и претендовать на роль победителей в "Битвах" за заказы наших партнеров.

Более подробно о коммерческой стороне вопроса - в личном общении.

С уважением, Анастасия.