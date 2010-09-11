Нужны копирайтеры/рерайтеры

Для постоянных заказов требуются копирайтеры-рерайтеры-постеры. Поэтому желательно, чтобы можно было связаться без проблем и оперативно.

В своем предложении указывайте, пожалуйста, обязательно цены на рерайт 1к символов и копирайт 1к символов.

!!!!! В первую очередь желательны те, у кого есть свои аккаунты на статейных ресурсах или которые могут самостоятельно вести поиск и использование таких ресурсов.

Плюсом будет возможность выполнять работы быстро и в больших объемах!!!

Кота в мешке не покупаю!!!ОПЛАТА-ПО ФАКТУ!!!!!

От меня- своевременная оплата, долгосрочное сотрудничество, доброжелательное отношение.

От вас-добросовестное отношение к работе,грамотность, пунктуальность и желание работать!