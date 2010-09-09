Требуется SEO-копирайтер, рерайтер в команду.

Здравствуйте! В связи с профессиональным ростом ищу помощника/помощницу. Предпочтение отдам начинающим, расценки не очень высокие - от 0.6$ до 1$/1000 рерайт и от 1$ до 2$/1000 копирайт, в зависимости от сложности задания. От меня - своевременная оплата, доброжелательное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для написания статей на сайты (4 сайта - www.newcons.ru) требуется копирайтер-рерайтер в одном лице.
Так же выбранный фрилансер получит возможность получать заказы на прямую, от нашей студии дизайна, которая так же занимается созданием сайтов.
Требования:
Опыт работы от 1 года.
Присутствие в сети в рабочее время.
Портфолио - не менее 5-ти статей по данной тематике (проектирование, изыскание, дизайн) рекламно-информационного характера.
Ответственность и мобильность.
Хочу увидеть ваши тексты, стоимость за 1000 знаков и сроки.
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