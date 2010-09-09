Требуется SEO-копирайтер, рерайтер в команду.

Для написания статей на сайты (4 сайта - www.newcons.ru) требуется копирайтер-рерайтер в одном лице.

Так же выбранный фрилансер получит возможность получать заказы на прямую, от нашей студии дизайна, которая так же занимается созданием сайтов.

Требования:

Опыт работы от 1 года.

Присутствие в сети в рабочее время.

Портфолио - не менее 5-ти статей по данной тематике (проектирование, изыскание, дизайн) рекламно-информационного характера.

Ответственность и мобильность.

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