Нужен недорогой рерайтер. Работа регулярная.

Доброго времени суток.

Нужен недорогой рерайтер для выполнения заказов.

Заказы бывают и каждый день и раз в два дня.

Стоимость работы - 0,5 - 1 у.е./1к символов. Не буду греха таить, 80% заказов - 0,5 у.е./1к символов.

Исходники Ваши.

Пишите ТОЛЬКО ЛС!!!

С уважением, Артем Талан!

З.Ы. И вот еще, надо иметь хотя бы маломальское портфолио! На ври-ланс.ру или тут. Всем спасибо!