Копирайтер

Приветствую. Нужен хороший рерайтер на постоянную работу. Требования: 1. Нахождение в сети днем (чтобы на протяжении дня можно было связаться) 2. Адекватность 3. Написание от 10к сим. б.п. в день (все статьи по 2 тыс. сим.) От меня: 1. Своевременная оплата ...