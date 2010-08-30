Копирайтер

КопирайтингЗакрыт4 заявки590 просмотров
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Требуются копирайтеры для написания УНИКАЛЬНЫХ текстов на английском языке для сайтов Брачного агентства. Стоимость 3-4 $ за 1800 знаков.

Все тексты будут проверяться на уникальность.

Высылайте свое резюме и примеры работ на e-mail: [email protected]

13 лет назад
exclusive987
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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