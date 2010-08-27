Ищется сео-копирайтер

На долгосрочный проект нужен копирайтер, хорошо разбирающийся в йоге и ее видах, пилатесе. Компетентность в данном вопросе обязательна. Нужно будет писать небольшие статьи по теме, а также возможно рецензии на йога-центры (описания). Предлагайте свои услуги ...