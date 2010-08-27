Ищется сео-копирайтер

Для сайта http://www.emt.kiev.ua/ требуется копирайтер. Тематика: 1. Кабельно-проводниковая продукция. Ключевые слова: акустический кабель, акустический провод, витая пара, витой пары, кабели, кабель, кабель rg 58, кабель utp, кабель алюминиевый, кабель витая пара, кабель коаксиальный, кабель контрольный, кабель пвс, кабель ...
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Очень много работы. Постоянная занятость.
500 000 симв. - первый пакет работы
оплата - 1.5$ за 1000
Просьба оставлять ниже ссылку на свой по вашему мнению лучший сео-копирайтинг.
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