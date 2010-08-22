Нужен контент-менеджер на сайт

КопирайтингЗакрыт12 заявок463 просмотра
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Ищу контент-менеджера на сайт wingadget.ru/

Условия:

- Знание или желание разобратсья в гаджетах для windows 7

- Оплата за каждый материал

- Минимум 10 материалов в неделю

- Уникальные описания (перевод, ререайт или собственное описание)

- Минимум 300 символов в описании

Инструкция по добавлению тут – wingadget.ru/help/adding

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13 лет назад
satoved
Олег 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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