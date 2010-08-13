Ищем копирайтера для своего интернет-магазина

Здравствуйте!

Очень нуждаемся в копирайтере/контент-менеджере для наполнения своего сайта.

Интернет-магазин домашнего текстиля www.luxtextile.com. Работает на "1С-Битрикс".

Ищем человека, понимающего где и как могут использоваться вещи из данного магазина + способного отличить настольник от салфетки.

Для того, чтобы мы выбрали исполнителя, он должен сделать описание к 2-м указанным нами товарам на сайте.

Вот 2 ссылки на товары:

http://luxtextile.com/ru/catalog/124/1832.html

http://luxtextile.com/ru/catalog/118/1726.html

Опишите их, пожалуйста.

Также от Вас интересны 2 суммы:

1) за 1000 знаков текста;

2) за одно описание к товару.

Женя.